В области принимают заявки на премию «МедиаПоле» для авторов о селе

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Продолжается приём заявок на Национальную премию информационных проектов по сельской тематике «МедиаПоле». Участвовать бесплатно могут граждане РФ от 18 лет: блогеры, студенты, журналисты, авторы медиаконтента и представители СМИ. Приём заявок завершится 30 сентября.

Жюри из известных экспертов медиасферы отберёт 120 лучших авторов. В октябре финалисты примут участие в двухдневной деловой программе, где познакомятся с известными блогерами и экспертами, посетят лучшие медиацентры страны. Победителей ждёт церемония награждения с вручением сертификатов на продвижение и памятных подарков от Минсельхоза России. Призовой фонд составляет 5 миллионов рублей.

Подробности и форма подачи заявок доступны на официальном сайте медиаполе.рф, а также в социальных сетях премии «ВКонтакте» и MAX. Организаторы приглашают всех желающих рассказать о сельской жизни и получить заслуженное признание.