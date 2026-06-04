Пушкинская библиотека приглашает на праздник в честь дня рождения поэта

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Областная библиотека для детей и юношества имени Пушкина приглашает на праздничную программу ко дню рождения «Солнца русской поэзии». 5 июня в 10:00 стартует литературный квест «Мы с тобою в Лукоморье»: участники отправятся в путешествие по Пушкинскому Лукоморью, побывают у Кота Учёного, Богатырей и Царевны. В 11:00 — познавательно-игровая программа «Волшебство пушкинской строки…» с ребусами, викториной и шуточным тестом по мультфильмам.

6 июня в 11:00 пройдёт литературная встреча «Весёлое имя Пушкин» со стихами Даниила Хармса, громкими чтениями и премьерой песни «Лукоморье». В 14:00 саратовский писатель Николай Сурков представит книгу «„Вдали от суетного света…“: Пушкин и Саратовский край». В 16:00 — сказочный калейдоскоп «Сказка ложь, да в ней намёк» с театральной импровизацией и мастер-классом.

В течение недели на официальных ресурсах библиотеки будет доступна онлайн-викторина.