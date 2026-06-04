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НовостиОбщество4 июня 2026 14:28

В праздничные дни июня в Саратовской области изменится расписание электричек

Расписание пригородных поездов в Саратовской области изменится 11–13 июня
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратовской области изменится расписание пригородных поездов в праздничные дни 11, 12 и 13 июня. Корректировки коснутся маршрутов Примыкание – Трофимовский-1 (и обратно), Саратов-1 – Александров Гай (и обратно). 12 июня отменят рейс по маршруту Примыкание – Трофимовский-1.

11 июня назначат дополнительный поезд по маршруту Саратов-1 – Александров Гай, который отменят 12 июня. В свою очередь, 12 июня назначат рейс Александров Гай – Саратов-1, который отменят 13 июня. Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями.

Уточнить расписание можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», по бесплатному телефону 8-800-775-00-00, а также на сайте АО «Саратовская ППК» в разделе «Расписание».