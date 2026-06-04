Бастрыкин взял на контроль расселение аварийного дома на Хомяковой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нерасселения жильцов аварийного дома в Саратове. Речь идёт о многоквартирном здании 1955 года постройки на улице Хомяковой. Оно находится в непригодном состоянии: несущие конструкции деформированы, фасад и перекрытия разрушаются, коммуникации изношены, в помещениях сырость. Дом признали аварийным ещё в 2017 году, однако до сих пор мер к предоставлению людям благоустроенного жилья не принято. Планируемый срок расселения — декабрь 2027 года.

В Информационный центр СК России поступило обращение от граждан. Жильцы сообщили, что их обращения в компетентные органы результатов не принесли. По данному факту в СУ СК России по Саратовской области уже расследуется уголовное дело. Люди требуют ускорить процесс и не ждать расселения ещё полтора года.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе и результатах расследования.