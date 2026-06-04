Игорь Молчанов: качество содержания парков и скверов должно быть одинаковым

Фото: канал Игоря Молчанова

Глава Саратова Игорь Молчанов обсудил с заместителем по благоустройству качество содержания общественных территорий. В целом по городу удалось повысить приживаемость зеленых насаждений, продолжается устройство систем автополива, укрепляется материально-техническая база служб. Однако объезды и обращения жителей фиксируют одни и те же проблемы: пожелтевшие газоны и нерегулярный полив.

Отдельный вопрос — контроль за гарантийным обслуживанием. Малые архитектурные формы, асфальт и другие элементы благоустройства должны содержаться подрядчиками в рамках гарантийных обязательств, но спрос за это не везде выстроен. По ряду объектов претензии накопились серьезные. Качество содержания не должно зависеть от того, какой это объект и в каком районе он находится.

Заместителю по благоустройству поставлена задача в ближайшее время разобраться по каждой территории, где выявлены замечания, и принять решения — дисциплинарные взыскания и кадровые перестановки — в отношении ответственных руководителей. За каждую общественную территорию должна быть закреплена персональная ответственность.