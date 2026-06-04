В Балашове ветеринары привили от бешенства дикобраза Василису

Фото: Управление ветеринарии Саратов

В Саратовской области ветеринарам Балашовской райстанции по борьбе с болезнями животных привели необычного пациента. На прием и вакцинацию от бешенства владельцы доставили дикобраза по кличке Василиса. Ветеринары осмотрели животное, убедились, что оно здорово, и сделали необходимую прививку.

«Вакцинация — это обязательная процедура для всех теплокровных животных, и дикобразы — не исключение», — рассказали специалисты. Теперь в ветеринарном паспорте Василисы появилась новая отметка. Экзотического питомца привили от бешенства.

Владельцы ответственно подошли к здоровью своего любимца.