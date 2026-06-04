Кинофестиваль «Экран и время» объединил 2,5 тыс. зрителей в 16 районах

31 мая в Саратовской области завершился ежегодный кинофестиваль «Экран и время», объединивший 2,5 тысячи зрителей. XXII фестиваль посвятили Году единства народов России. Лучшие фильмы народов России увидели в 16 муниципальных районах, а также в посёлках Светлый и Шиханы. Наибольший интерес программа вызвала у жителей Степного, Пугачёва и Хвалынска. Большинство фильмов зрители региона посмотрели абсолютно бесплатно.

В репертуар фестиваля вошли разножанровые картины: «Небесная команда» (12+, режиссёр В. Алеников), «Неуловимые мстители» (6+, режиссёр Э. Кеосаян), «Позывной "Кубань"» (12+, режиссёр И. Сынкова), а также новые казахстанские ленты — «Я вернусь» (16+, режиссёр А. Ерназаров), «Эвакуация» (14+, режиссёр Ф. Шарипов) и многие другие. Фестиваль стал важным культурным событием, способствующим укреплению межнационального единства через искусство кино.

Организаторы отметили высокую активность зрителей и интерес к представленным лентам. «Экран и время» уже много лет служит площадкой для знакомства с лучшими образцами отечественного и зарубежного кинематографа, подчеркивая богатство культур народов России. Министерство культуры области планирует и в будущем поддерживать подобные проекты, делая кино доступным для жителей самых отдалённых населённых пунктов региона.