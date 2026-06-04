Житель Маркса замахнулся на жену хрустальной вазой и вызвал полицию

Житель Маркса замахнулся на бывшую жену хрустальной вазой с угрозой убийства, а потом сам вызвал полицию — но наврал с ног на голову. Ночью 47-летний мужчина сообщил, что это его избивает экс-супруга. Приехавшие полицейские выяснили: он же и есть агрессор. Пьяный дебошир в ходе ссоры схватил вазу и замахнулся на женщину, крича, что убьёт.

Поняв, что сам в ответе, злоумышленник решил опередить события — позвонил в полицию с ложным заявлением, а потом ушёл продолжать пить. Женщина рассказала всё как есть. Мужчину доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Ранее не судимый, но теперь он фигурант. Ему грозит не только штраф, но и реальный срок. А ваза — теперь вещдок. Ирония: хотел напугать жену — напугал себя, да так, что сам себе накликал уголовное дело.