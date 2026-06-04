Саратовские полицейские за сутки вернули женщине угнанный питбайк за 200 тыс

Жительница Саратова поблагодарила полицейских за оперативность — они вернули ей похищенный питбайк стоимостью 200 тысяч рублей. В дежурную часть отдела полиции №7 обратилась 27-летняя горожанка. Она сообщила, что в ночь с 23 на 24 мая неизвестные угнали её мотоцикл, припаркованный у многоэтажки. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Ленинского района, который уже был ранее судим. Молодой человек пояснил, что похитил мотоцикл для личного пользования. Чтобы замести следы, он даже успел перекрасить питбайк в чёрный цвет. Однако это не помогло — полицейские изъяли транспортное средство.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Мотоцикл вернули законной владелице.