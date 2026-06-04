Базарно-Карабулакские школьники побывали на экскурсии в отделе полиции

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В Базарном Карабулаке сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета Ольгой Крючковой провели экскурсию в отдел полиции для детей, посещающих летний пришкольный лагерь. Встреча началась со знакомства с дежурной частью: ребятам рассказали, как принимаются сообщения о преступлениях и правонарушениях. Затем школьникам показали стрелковый тир, где полицейские проходят огневую подготовку.

Особый интерес у детей вызвал рассказ о спецсредствах и вооружении. Полицейские продемонстрировали оружие и средства защиты, используемые в работе. Самым запоминающимся моментом стала возможность осмотреть служебный автомобиль ДПС. Ребята с интересом изучили оборудование машины, включая рацию и проблесковые маячки.

Сотрудники Госавтоинспекции, по инициативе которых состоялся визит, напомнили детям базовые правила дорожного движения. Особое внимание уделили использованию велосипедов, самокатов, гироскутеров и другой мототехники. В завершение юные гости поблагодарили организаторов за увлекательное мероприятие, а полицейские пожелали им безопасного лета.