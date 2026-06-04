18-летний саратовец оформил карту на себя и отправил курьером за 20 тысяч

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что 18-летний житель Кировского района в период с 2 по 14 мая нашёл объявление о «лёгком заработке». По условиям «работодателя» требовалось оформить банковскую карту и абонентский номер, а затем отправить их курьерской службой. За это саратовец получил 20 тысяч рублей.

Позже на привязанный к карте счёт были зачислены 90 тысяч рублей, похищенные у жителя Воронежской области. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 187 и 274.4 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей и неправомерное использование электронных средств связи).

Полиция напоминает: за покупку, передачу и использование чужих банковских карт и счетов предусмотрена уголовная ответственность. Не верьте обещаниям быстрого заработка, будьте бдительны и не совершайте необдуманных поступков.