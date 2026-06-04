Ревность бывшего сожителя привела к уголовному делу в Аркадаке

В Аркадаке ревность бывшего сожителя привела к уголовному делу. Вечером 20 мая 41-летний мужчина пришёл за своими личными вещами в дом на улице Пушкина к бывшей 43-летней сожительнице.

В ходе разговора он приревновал женщину, которая не сожалела о прекращении их отношений и грубо высказалась в его адрес. Мужчина нанёс ей несколько ударов по лицу и толкнул.

Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Подозреваемый, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, доставлен в отдел полиции. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.