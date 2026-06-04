В Саратове задержали двух братьев с 6 кг наркотиков

В Саратове полицейские пресекли деятельность двух братьев из Энгельса в возрасте 21 и 28 лет, планировавших сбыт более 6 кг наркотиков. Их автомобиль перехватили на Славянской площади. В лесном массиве Татищевского района изъяли 7 свёртков с альфа-PVP весом около 1 кг. При обыске в квартире нашли упаковочные материалы, весы, вакууматор, а также мефедрон, героин, спайс, N-метилэфедрон и марки с ЛСД — всего около 5 кг.

Старший брат начал работать на наркошоп в 2024 году, затем вовлёк младшего. В апреле 2026 года они получили крупную партию и планировали сбывать её мелкими дозами. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты арестованы.

Полиция продолжает выявлять других участников преступной схемы.