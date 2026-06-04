На ПМЭФ обсудили проект создания масштабного логистического центра в Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

Ключевым событием первого дня Петербургского экономического форума стало обсуждение проекта создания масштабного логистического центра в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Делегация регионального правительства провела переговоры с представителями компании Ozon, нацеленные на расширение партнерства. В Саратове уже функционирует крупный складской объект, обслуживающий несколько российских регионов. Ozon намерен инвестировать в дальнейшее развитие логистической инфраструктуры, что приведет к созданию новых рабочих мест. Региональные власти подтвердили свою готовность оказать всестороннюю поддержку этому амбициозному проекту.

Кроме того, была затронута тема увеличения присутствия саратовских производителей на платформе Ozon. Уже сейчас на специализированной витрине маркетплейса «Сделано в Саратове» представлено более полутора тысяч наименований продукции местных брендов.