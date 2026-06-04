Регоператор: недостаток контейнеров и площадок – наиболее частая причина обращений саратовцев

Фото: Ситиматик

Сотрудники Саратовского филиала «Ситиматик» в рамках работы с обращениями граждан, поступающих через контакт-центр и систему «Инцидент-менеджмент», в мае отметили увеличение доли обращений, связанных с несоответствием количества контейнерных площадок и емкостей на них реальным потребностям населения.

Более трети обращений мая касались преждевременного переполнения контейнерных площадок при регулярном вывозе отходов. Зачастую в своих обращениях жители сами отмечают, что в районах с плотной многоквартирной застройкой организована одна контейнерная площадка с ограниченным числом емкостей. Результатом несоответствия реального объема мусорообразования количеству установленных контейнеров становится их ускоренное заполнение и, как следствие, захламление мест накопления ТКО.

Второй по распространенности темой обращений жителей стало отсутствие на площадках специальных отсеков или бункеров для крупногабаритных отходов. Без них жители вынуждены размещать КГО бессистемно, часто вперемешку с растительными и строительными отходами, автомобильными шинами и пакетами бытового мусора, что также приводит к захламлению площадок при соблюдении графика вывоза КГО. Эта проблема актуальна не только для частного сектора, но и для центральных районов крупных городов. В частности, на эту проблему указывают неоднократные обращения жителей Саратова, чьи контейнерные площадки находятся на ул. Железнодорожная, 95, ул. Рахова, 280, ул. Пугачева, 224а и другим адресам.

Согласно действующему законодательству, в том числе ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления», количество и схему размещения контейнерных площадок определяют только органы местного самоуправления, за оснащение площадок необходимым количеством емкостей – только их балансодержатели. Региональный оператор отвечает за вывоз отходов из контейнеров, бункеров-накопителей и специальных отсеков для КГО.

Саратовский регоператор подчеркивает, что предотвратить захламленность площадок и прилегающих территорий может только соответствие инфраструктуры вывоза отходов реальным объемам мусорообразования и потребностям населения с учетом сезонных пиков. Без решения этих задач любые меры по оптимизации логистики вывоза будут иметь недостаточный и временный эффект.