В селе Михайловка спасатели показали эвакуацию с помощью воздушной подушки

Фото: канал Комитета по культуре

В Доме культуры села Михайловка прошел увлекательный час безопасности. Сотрудники поисково-спасательного подразделения № 1 МКУ «Саратовская городская служба спасения» поделились знаниями о том, как действовать в экстренных ситуациях.

Спасатели продемонстрировали уникальное оборудование, которое помогает им эффективно справляться с вызовами и спасать жизни.

Самым захватывающим моментом встречи стала демонстрация эвакуации со второго этажа здания. Спасатели использовали огромную воздушную подушку, вызвав бурю эмоций у зрителей. Они объяснили, что такое устройство помогает спасать людей при пожаре, когда другие пути эвакуации недоступны.