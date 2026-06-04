Билайн и Саратовская область расширяют сотрудничество в области цифровых технологий

Фото: пресс-служба Билайна

Правительство Саратовской области и ПАО «ВымпелКом» на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Сергей Анохин.

Стороны договорились объединить потенциал региона и технологические возможности Билайна для цифровой трансформации Саратовской области и реализации национальных проектов. Соглашение предусматривает работу по отраслевым направлениям: например, реализацию проектов в сфере транспорта, медицины, экологии, туризма.

В частности, Правительство Саратовской области и ПАО «ВымпелКом» будут сотрудничать в следующих направлениях:

· развитие элементов «умного города»;

· использование новых информационно-телекоммуникационных технологий и технологических процессов для развития инфраструктуры региона;

· анализ данных для повышения качества жизни и безопасности граждан;

· применение ИИ для увеличения туристического потока, развития транспортной инфраструктуры;

· реализация инновационных проектов с использованием Wi-Fi, М2М, облачных технологий, сервисов информационной безопасности, квалифицированной мобильной электронной подписи и таргетированных СМС-рассылок;

· развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и реализация инновационных проектов в области связи.

Внедрение современных сервисов невозможно без надежной сети мобильной связи. Билайн ежегодно развивает телеком-инфраструктуру в регионе. Так, только за прошлый год компания увеличила зону обслуживания 4G* в Саратове, Балашове, Калининске, Петровске, Ртищеве, Энгельсе и других городах. Улучшилось качество и надежность мобильной связи в малых населенных пунктах. В этом году оператор установил новые базовые станции в жилых комплексах Саратова, увеличил емкость сети в Аркадаке, Аткарске, Вольске, Калининске, Новоузенске и 9 районах области. Билайн продолжит развивать сеть и в 2026-м: улучшит качество и надежность 4G в городах и районах региона.

Сергей Анохин, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»:

«Подписание соглашения с Правительством Саратовской области открывает новые возможности для развития цифровых сервисов и телекоммуникационной инфраструктуры региона. Мы заинтересованы в том, чтобы наши технологические решения помогали решать прикладные задачи и в итоге повышали качество жизни граждан. Уверен, что совместная работа, обмен опытом и внедрение современных цифровых инструментов позволят ускорить реализацию важных для региона проектов».

Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области:

«Для Саратовской области развитие телекоммуникационной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений. Сотрудничество с ПАО «ВымпелКом» дает дополнительные ресурсы для создания новых цифровых возможностей в таких ключевых сферах, как транспортное обслуживание населения, информационная безопасность и повышение качества мобильной связи для наших жителей. Такое партнерство положительно отразится и на реализации инновационных проектов в нашем регионе».

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.