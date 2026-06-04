Детский театр «Алые паруса» показал премьеру спектакля «Кот в сапогах»

Детский музыкальный театр «Алые паруса» Детской школы искусств имени В.В. Ковалева под руководством Елены Сергеевны Жумаевой представил зрителям новую работу — музыкальный спектакль «Кот в сапогах» по мотивам сказки Шарля Перро. Автором текста выступил поэт Давид Самойлов, а музыку написал композитор Борис Чайковский. В постановке приняли участие юные артисты из разных отделений: музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.

Благодаря синтезу музыки, танца, вокального и драматического мастерства ребятам удалось создать яркое, динамичное и по-настоящему волшебное представление. Каждый участник внёс свой вклад в воплощение любимых героев на сцене. Для юных дарований это был бесценный опыт, позволивший развить творческие навыки и почувствовать себя частью большого искусства.

Зрители, в свою очередь, получили радость встречи с доброй, знакомой с детства сказкой. Спектакль «Кот в сапогах» стал настоящим подарком для всех любителей театра и ещё раз доказал, что талант и усердие юных артистов способны творить чудеса.