Саратовский ансамбль «Фижма» покорил зрителей этнофестиваля в Туле

Ансамбль стилизованной народной песни «Фижма» из Дома культуры посёлка Красный Октябрь представил Саратовскую область на всероссийском этнофестивале-экспедиции «Троицкий каравай» в Туле. Мероприятие собрало коллективы из 10 регионов России.

На конференции и гала-концерте фестиваля саратовский ансамбль исполнил народные песни, которые поразили зрителей красотой и самобытностью. Финалом экспедиции стало погружение в традиции деревни Кураково Белевского района.

После насыщенных мероприятий в центре деревни прошёл концерт для местных жителей и гостей, где «Фижма» подарила всем незабываемые эмоции и атмосферу настоящего народного праздника.