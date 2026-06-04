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НовостиОбщество4 июня 2026 12:41

Мария Усова высказалась о формировании новой народной программы «Единой России»

Мария Усова: в народную программу «Единой России» поступило около 2 млн предложений
Источник:kp.ru
Фото: канал Марии Усовой

Фото: канал Марии Усовой

Депутат Саратовской областной думы, региональный координатор «Женского Движения Единой России» Мария Усова рассказала в своем канале в MAX о формировании новой народной программы партии.

«Сбор предложений продолжается как в очном формате, так и онлайн, на сайте естьрезультат.рф. В партию уже поступило порядка двух миллионов предложений. Все они будут обработаны и аккумулированы в единый документ», — отметила Усова.

Свои инициативы направили и саратовские активисты «Молодой Гвардии Единой России». Ранее на форуме «ПолитЗавод» депутат рассказала ребятам, как превратить идеи в реальные решения.

«Для нашей молодёжи это возможность проявить себя, а также поучаствовать в реализации своей инициативы, если она найдёт поддержку», — подчеркнула Мария Усова.