Саратовских эндокринологов высоко оценили на конгрессе

На XI Национальном конгрессе эндокринологов высоко оценили работу саратовских специалистов. Мероприятие собрало около 5 тысяч участников по всей России. Оно было посвящено 30-летию Всероссийского регистра сахарного диабета. Саратовскую область представляли ведущие эндокринологи во главе с Алисой Тюгаевой.

Регистр создавался с 1996 года — и Саратовская область была в числе 14 регионов-основателей. Сначала данные передавали на бумаге, потом на дисках, а с 2014 года — онлайн. Сейчас регистр охватывает все 89 регионов. «Мы высоко отмечены за вклад в его развитие. Это очень полезный инструмент: знать о каждом больном и каждому помогать», — подчеркнул министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Работа саратовских врачей получила признание на федеральном уровне. Вместе с тем, как отметил Дудаков, есть куда стремиться. Но главное — регистр работает, пациенты на контроле, а диабетологическая служба развивается.