Продлен прием заявок на региональный конкурс «Инвестор года»

Министерство инвестиционной политики Саратовской области объявляет о продлении срока приема заявок на ежегодный конкурс «Инвестор года» по итогам 2025 года. Теперь заявки можно подать до 30 июня 2026 года включительно.

«В этом году у премии появилась новая номинация — «Лучшее предприятие в сфере промышленного туризма». Ее вручат компаниям, которые проводят экскурсии на своих производствах и знакомят жителей и гостей региона с промышленностью Саратовской области», — рассказали в министерстве инвестиционной политики.

Всего в конкурсе предусмотрено 13 номинаций. Участники могут заявить о себе сразу в нескольких из них.

Кто может участвовать

— Инвесторы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства), реализовавшие проекты с объемом вложений от 10 млн рублей (для отдельных сфер — от 5 млн рублей);

— Предприятия, развивающие промышленный туризм.

Как подать заявку

Для участия необходимо представить в министерство инвестиционной политики области информационную карту (по номинации «Лучшее предприятие в сфере промышленного туризма» — отдельную заявку).

Документы принимаются до 30 июня 2026.

С условиями участия, полным списком номинаций и формой заявки можно ознакомиться на Инвестиционном портале Саратовской области (https://investinsaratov.ru/ru/events/awards/detail.php?ELEMENT_ID=4454).