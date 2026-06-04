На ПМЭФ саратовская делегация заключила ряд значительных партнерских соглашений

Фото: Правительство Саратовской области

В ходе участия в Петербургском международном экономическом форуме-2026 Саратовская делегация заключила несколько значимых партнерских соглашений с ведущими российскими предприятиями.

Состоялись переговоры с представителями АО «Промышленные технологии», где обсуждались перспективы улучшения системы пассажирских перевозок. Особое внимание уделили потенциальному созданию на базе одной из существующих производственных мощностей региона специализированного центра, предназначенного для ремонта и технического обслуживания транспортных средств. Этот шаг приобретает особую важность в контексте глобального обновления парка общественного транспорта, ставшего реальным благодаря инициативе и поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.

На территории области функционируют несколько объектов данного холдинга: предприятие по производству аккумуляторных батарей, завод, специализирующийся на выпуске электрического транспорта, и три локомотивных сервисных депо, общий оборот которых в 2025 году составил 4,6 миллиарда рублей.

Также была проведена встреча с руководством торговой сети «Магнит», посвященная вопросам расширения присутствия компании в Саратовской области. Приоритетными направлениями станут углубление кооперации с региональными поставщиками, включая фермерские хозяйства, и повышение доступности магазинов сети в малых населенных пунктах.