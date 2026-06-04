Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 9:23

Бусаргин на ПМЭФ обсудил строительство логистического комплекса

Саратовская делегация начала работу на ПМЭФ со встречи с руководством RWB
Источник:kp.ru
Фото: канал Романа Бусаргина

Фото: канал Романа Бусаргина

Саратовская делегация в главе с губернатором начала работу на ПМЭФ со встречи с руководством RWB (объединённая компания Wildberries и Russ). Обсудили строительство крупнейшего логистического комплекса площадью более 200 тысяч квадратных метров. Сейчас идёт третий этап строительства, подводят коммуникации, благоустраивают территорию. Ввод в эксплуатацию намечен на этот год.

Также говорили о продолжении участия региональных предприятий в программе «Платформа роста» (совместный проект компании и АСИ). Она уже позволила многим предпринимателям нарастить оборот на маркетплейсе более чем на 80%. Саратовская область сформировала список из 28 предприятий, которые получат дополнительную поддержку.

Напомним, на форуме работает стенд «Комсомольской правды». Атмосфера деловая, гости стенда "КП" спешат отведать наш фирменный кофе.