Бусаргин на ПМЭФ обсудил строительство логистического комплекса

Фото: канал Романа Бусаргина

Саратовская делегация в главе с губернатором начала работу на ПМЭФ со встречи с руководством RWB (объединённая компания Wildberries и Russ). Обсудили строительство крупнейшего логистического комплекса площадью более 200 тысяч квадратных метров. Сейчас идёт третий этап строительства, подводят коммуникации, благоустраивают территорию. Ввод в эксплуатацию намечен на этот год.

Также говорили о продолжении участия региональных предприятий в программе «Платформа роста» (совместный проект компании и АСИ). Она уже позволила многим предпринимателям нарастить оборот на маркетплейсе более чем на 80%. Саратовская область сформировала список из 28 предприятий, которые получат дополнительную поддержку.

Напомним, на форуме работает стенд «Комсомольской правды». Атмосфера деловая, гости стенда "КП" спешат отведать наш фирменный кофе.