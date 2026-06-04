Т2 расширит географию VoLTE-роуминга до 48 стран в 2026 году

Фото: Т2

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Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает развивать VoLTE-роуминг в популярных туристических и деловых направлениях. Сегодня технология доступна клиентам компании на 23 зарубежных территориях и в 30 сетях международных операторов, что делает Т2 одним из лидеров телеком-рынка по охвату услуги. До конца 2026 года оператор планирует увеличить географию сервиса почти вдвое. Уже сейчас его преимуществами пользуются около 70 тысяч путешественников за рубежом.

Первая страна с поддержкой международного VoLTE появилась в сети Т2 в феврале 2022 года – тогда сервис заработал в США. Масштабное развитие технологии началось в 2025 году: всего за год компания подключила 18 зарубежных сетей в странах Азии, Европы, Северной и Центральной Америки. Сегодня технология доступна клиентам Т2 на 23 зарубежных территориях. Это делает компанию одним из лидеров по географии международного VoLTE-роуминга среди операторов «большой четверки».

Сегодня VoLTE-роуминг Т2 доступен в США, Австралии, Сингапуре, Китае, Вьетнаме, Макао, Швейцарии, Исландии, Пуэрто-Рико, Малайзии, Гондурасе, Швеции, Японии, Израиле, Испании, Гонконге, Тайване, Таиланде, Мексике, Черногории, Фиджи, Франции и Германии. В ряде стран технология работает сразу в нескольких сетях зарубежных операторов. На июнь текущего года таких партнерских сетей насчитывается 30. Т2 продолжит расширять географию международного VoLTE-роуминга и до конца 2026 года планирует подключить еще около 25 стран. В приоритете – популярные среди российских туристов направления.

Александр Власов, директор по развитию международных партнерств Т2:

«Т2 выстроила эксклюзивные отношения с роуминговыми партнерами, что позволяет нам обнулить стоимость звонков из-за рубежа домой, предлагать безлимитный интернет за границей на особых условиях или бесплатно, запустить роуминг 5G почти в полусотне стран и расширить географию VoLTE в беспрецедентно сжатые сроки. Это указывает на то, что лидерство в удобстве, доступности и технологичности роуминговых услуг принадлежит именно Т2, несмотря на альтернативные мнения в отрасли. Важно, что при этом Т2 сохраняет максимальную простоту, открытость и прозрачность своих условий для клиентов, честность в презентации своих достижении и высокие этические стандарты работы на рынке».

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