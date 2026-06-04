Евгений Ковалев проверил организацию летнего отдыха школьников в Еруслане

Депутат Саратовской областной Думы, главный врач Фёдоровской районной больницы Евгений Ковалев в ходе рабочего выезда в ФАПы посетил летнюю оздоровительную площадку, организованную на базе школы в селе Еруслан.

Вопросам безопасности и сохранения здоровья детей во время летних каникул сегодня уделяется особое внимание. Создание комфортных условий для отдыха, организация качественного питания и обеспечение своевременной медицинской помощи являются важнейшими задачами.

В школе села Еруслан обучаются 70 детей, из которых 40 посещают летнюю оздоровительную площадку. Ежедневно для ребят организованы спортивные, творческие и познавательные мероприятия. Работа площадки осуществляется с 9:00 до 14:00 часов.

В ходе визита Евгений Ковалев ознакомился с условиями пребывания детей, проверил организацию медицинского сопровождения и взаимодействие образовательного учреждения с системой здравоохранения. Отмечено, что фельдшер Ерусланского ФАПа находится в постоянном контакте с руководством площадки и готов оперативно оказать необходимую помощь при возникновении вопросов, связанных со здоровьем детей.

Особое внимание было уделено организации питания. Проведен осмотр пищеблока, оценены санитарное состояние помещений, условия приготовления пищи и соблюдение требований безопасности.

«Забота о здоровье и благополучии детей остается одним из ключевых направлений работы. Безопасный отдых, качественное питание и доступность медицинской помощи — это основа для полноценного развития подрастающего поколения. Только совместными усилиями системы здравоохранения, образовательных учреждений и родителей мы можем обеспечить детям комфортные и безопасные летние каникулы», — отметил Евгений Ковалев.