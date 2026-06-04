Около 100 обращений поступило в минспорта области с начала года

С начала года в региональное министерство спорта поступило около 100 обращений от жителей области. Граждане спрашивают о месте проведения ближайших турниров, порядке записи детей в спортивные школы и источниках актуальной информации. Для оперативного ответа ведомство использует систему «Инцидент-менеджмент», которая позволяет отслеживать сообщения в социальных сетях в режиме реального времени.

Специалисты министерства помогают жителям с регистрацией на соревнования, информируют о спортивных мероприятиях и предоставляют данные о работе спортивной инфраструктуры региона. Отмечается рост интереса к массовым спортивным событиям. Подписчики следят за анонсами турниров, уточняют условия участия и активно включаются в спортивную жизнь области.

Оставить вопрос, предложение или обращение можно в комментариях и личных сообщениях официальных страниц министерства спорта в социальных сетях, а также через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». В ведомстве подчеркивают, что ни одно обращение не остаётся без внимания.