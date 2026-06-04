В Лысогорском районе обосновалась пара краснокнижных журавлей-красавок

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В Лысогорском районе Саратовской области одно из охотничьих угодий стало постоянным местом гнездования журавля-красавки — самого мелкого представителя журавлиных, занесённого в Красную книгу. По наблюдениям специалистов, птица с завидным постоянством прилетает сюда уже несколько лет. Местом для кладки яиц ежегодно выбирается район реки Медведица, рядом с которой находятся деревня Старая Красавка и село Новая Красавка. По одной из версий, эти населённые пункты получили своё название именно благодаря журавлям-красавкам.

В прошлом этот вид был обычным для степей Заволжья, но расширение сельхозземель и использование агрохимии сократили его численность. Журавли-красавки, в отличие от других журавлей, выбирают не болотистые, а лесостепные зоны. Сегодня благодаря биотехническим работам в охотугодьях удаётся поддерживать кормовую базу, что делает территорию комфортной для птиц. Фотоловушки фиксируют красавок и их потомство — скорее всего, это одна и та же моногамная пара.

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими редкими видами. Так, в Балашове заметили краснокнижную утку-мандаринку, ареал которой — Дальний Восток и Азия. В заказнике «Центральный» обитают белохвостые орланы, лебеди, начал вновь расселяться тетерев. Глава комитета охотничьего хозяйства Александр Гаврилов подчеркнул, что биотехнические мероприятия помогают сохранять редкие виды и увеличивать их популяцию.