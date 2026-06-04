Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 8:59

В Саратовской области в 2027 году пройдут всероссийские соревнования по дзюдо

Министр спорта: «Саратовская область останется площадкой для всероссийских стартов»
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Министр спорта Саратовской области Александр Абросимов провел рабочую встречу с руководством Федерации дзюдо России. Стороны подвели итоги крупных всероссийских соревнований, которые в мае принимала область: первенства России и турнира «Битва городов». Руководство Федерации высоко оценило уровень организации и качественную подготовку мероприятий, отметив высокий интерес со стороны жителей.

Обсудили реализацию соглашения о сотрудничестве, подписанного губернатором Романом Бусаргиным и Федерацией дзюдо России. Рассмотрели промежуточные итоги совместной работы и определили дальнейшие направления взаимодействия. «Уже начинаем прорабатывать проекты и соревнования, которые могут пройти в области в 2027 году под эгидой Федерации», — заявил Александр Абросимов.

Министр поблагодарил руководство федерации за конструктивный диалог, поддержку инициатив и совместную работу по развитию вида спорта. «Впереди много важных задач и интересных проектов, которые будем реализовывать вместе», — подчеркнул он.