В Пугачёвском районе объявили конкурс на должность главы

В Пугачёвском муниципальном районе объявлен конкурс на замещение должности главы.

Такое решение приняла конкурсная комиссия на своём заседании. В состав комиссии вошли министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов и депутат Саратовской областной Думы Роман Ирисов. Именно эта комиссия проведёт отбор кандидатов на пост руководителя муниципалитета.

Финальное решение останется за депутатами Собрания Пугачёвского района. Они изберут главу из числа кандидатур, которые будут рекомендованы конкурсной комиссией. Такая процедура соответствует действующему законодательству и уставу района.