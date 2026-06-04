В Саратовской области модернизировали систему поддержки педагогов

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В Саратовской области модернизировали систему методической поддержки педагогов. Центр непрерывного повышения профмастерства на базе института развития образования с 2021 года провел 344 мероприятия для почти 32 тысяч работников сферы образования, а более 9 тысяч педагогов и управленцев освоили программы ДПО. Создана многоуровневая структура, объединяющая вузы, колледжи и профсообщества.

Новые форматы: выездные Единые методические дни (44 выезда, 143 сбора, 6,5 тыс. участников), проект «Территория поддержки» для молодых специалистов. Благодаря научно-методическому сопровождению число школ с низкими результатами сократилось на 33%. 15 школ региона вошли в федеральную Наставническую лигу.

Первый замминистра Елена Нерозя отметила, что центр стал площадкой для обмена опытом и гибких форматов обучения.