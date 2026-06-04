Саратовские врачи провели сложную реконструкцию глазницы бойцу СВО

Фото: СГМУ им. В. И. Разумовского

Врачи челюстно-лицевого отделения УКБ №1 и офтальмологи УКБ №2 СГМУ им. В. И. Разумовского успешно провели сложную операцию по реконструкции орбиты у пациента, который получил множественные ранения челюстно-лицевой области

во время службы в зоне СВО.

Мужчина поступил в клинику с последствия перелома черепа и костей лица, включая неправильно сросшийся перелом дна орбиты справа. Ранее установленный протез глазного яблока плохо фиксировался из-за атрофии мягких тканей и перелома, что вызывало его асимметричное положение и доставляло пациенту сильный психологический дискомфорт.

В ходе сложнейшей операции, выполненной командой специалистов под руководством заведующей отделением Галии Бахтеевой, а также врача челюстно-лицевого хирурга Дмитрия Бондаренко и врача-офтальмолога Ильи Ванина, был выполнен остеосинтез титановой пластиной с реконструкцией правой орбиты и установкой нового протеза.

Благодаря вмешательству у пациента восстановились естественные контуры глазницы, нормализовалось положение протеза, а лицо обрело симметрию. Эта операция не только устранила физический недостаток, но и позволила молодому человеку вновь обрести уверенность в себе.

Ранее жителям Саратовской области с такими диагнозами приходилось обращаться за помощью в федеральные центры столицы. Однако благодаря обучению специалистов и внедрению новых методик, в 2026 году в отделении УКБ №1 СГМУ им. В. И. Разумовского начали проводить подобные операции на месте. За пять месяцев было прооперировано десять пациентов, у четырех из которых наступило полное выздоровление, а у остальных отмечается значительное улучшение.