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НовостиОбщество4 июня 2026 8:07

В Саратове ожидается сильная геомагнитная буря уровня G3

Сильная магнитная буря накроет Землю
Источник:kp.ru
Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

Вечером 4 июня ожидается сильная магнитная буря. Это случится из-за серии вспышек на Солнце. По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, геомагнитные возмущения начнутся после 18:00 и продлятся до 6 июня.

Буря уровня G3 относится к сильной, но не рекордной категории. В этом году такая буря уже происходила — 21 марта.

Метеозависимым людям стоит подготовиться заранее. В период геомагнитных возмущений возможны головные боли, скачки давления и общее ухудшение самочувствия. Специалисты рекомендуют в эти дни больше отдыхать, избегать стрессов и физических перегрузок, пить больше воды и отказаться от алкоголя. Людям с хроническими заболеваниями стоит иметь при себе необходимые лекарства.