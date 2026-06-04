В Саратове ожидается сильная геомагнитная буря уровня G3

Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

Вечером 4 июня ожидается сильная магнитная буря. Это случится из-за серии вспышек на Солнце. По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, геомагнитные возмущения начнутся после 18:00 и продлятся до 6 июня.

Буря уровня G3 относится к сильной, но не рекордной категории. В этом году такая буря уже происходила — 21 марта.

Метеозависимым людям стоит подготовиться заранее. В период геомагнитных возмущений возможны головные боли, скачки давления и общее ухудшение самочувствия. Специалисты рекомендуют в эти дни больше отдыхать, избегать стрессов и физических перегрузок, пить больше воды и отказаться от алкоголя. Людям с хроническими заболеваниями стоит иметь при себе необходимые лекарства.