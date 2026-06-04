Минцифры назвало 7 бесплатных сервисов на Госуслугах для защиты от кибермошенников

Сегодня, 4 июня 2026 года, в Саратовской областной Думе проходят депутатские слушания на тему «Интернет-технологии и кибермошенничество: современные угрозы и методы противодействия».

Более 10 миллионов мошеннических звонков осуществляется ежедневно, 91% россиян уже столкнулись с обманом в сети. Такие данные открытых источников привел министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.

«Статистика показывает, что самым популярным паролем среди пользователей Рунета до сих пор остается пароль «123456». Опытным мошенникам требуется менее 2 секунд для взлома любого пароля до 6 символов. Причем большинство пользователей - 59% используют один и тот же пароль для всех аккаунтов. Это создает риски для кибербезопасности: ваши данные и финансы могут оказаться под угрозой», — подчеркнул министр.

Чтобы защитить граждан Правительством Российской Федерации год назад был принят Федеральный закон № 41-ФЗ, направленный на защиту от кибермошенничества. Сегодня для населения на портале Госуслуги и в МФЦ доступны следующие инструменты:

- установка самозапрета на онлайн-кредиты и проверка кредитной истории онлайн (https://www.gosuslugi.ru/644881/1/form),

- проверка оформленных сим-карт, самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи (https://lk.gosuslugi.ru/settings/sim-cards),

- возможность сообщить в компетентные органы о подозрительном звонке (https://www.gosuslugi.ru/600465/1/form) и подать жалобу на вредоносный ресурс (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/poll-anti-fishing/),

- подключение функции «Доверенный контакт» для дополнительной защиты учётной записи на Госуслугах (https://www.gosuslugi.ru/landing/trusted_contact?utm_source=main&utm_medium=banner&utm_campaign=trusted_contact),

- запрет на действия с недвижимостью без личного участия (https://www.gosuslugi.ru/600466/1/form).

С 2025 года запрещена продажа сим-карт без паспорта, а все официальные звонки от организаций теперь маркируются, чтобы их можно было отличить от спама.

Слушания прошли с участием депутатов областной Думы, Правительства области, прокуратуры и ГУ МВД России по области, банковского сектора, операторов связи, вузов, а также членов областной Общественной палаты и Молодежного парламента.