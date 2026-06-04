Саратовская область вошла в топ-20 регионов с низкой доступностью бензина

В Саратовской области за неделю с 26 мая по 1 июня бензин подорожал в среднем на 71 копейку, достигнув 66,14 рубля за литр. АИ-92 вырос на 56 копеек (63,59 рубля), АИ-95 — на 97 копеек (68,8 рубля), АИ-98 — на 94 копейки (93,82 рубля), дизель — на 81 копейку (76,02 рубля). Основная причина — массовый ремонт на НПЗ. Рост цен произошел в 73 субъектах РФ.

При этом Саратовская область входит в число регионов с низкой доступностью бензина для населения, занимая место в двадцатке худших. Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3% и 0,1% соответственно, а в Ямало-Ненецком АО даже снизились на 0,5%.

В условиях растущих цен на топливо важно следить за изменениями на рынке и их влиянием на экономику региона.