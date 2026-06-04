2,5 тысячи школьников и студентов из 16 районов области стали частью кинофестиваля «ЭКРАН И ВРЕМЯ»

В регионе 31 мая завершился ежегодный кинофестиваль «Экран и время», объединивший 2,5 тысяч зрителей Саратова и области. Лучшие фильмы народов России увидели в 16 муниципальных районах, а также в Светлом и Шиханах. Большой интерес ленты фестивальной программы вызвали у жителей Степного, Пугачева и Хвалынска.

XXII областной кинофестиваль «Экран и время» посвятили Году единства народов России.

Напомним, в его репертуаре в этом году были разножанровые фильмы, в числе которых «Небесная команда» (12+, реж. В. Алеников), «Неуловимые мстители» (6+, реж. Э. Кеосаян), «Позывной «Кубань» (12+, реж. И. Сынкова), новые казахстанские картины «Я вернусь» (16+, реж. А. Ерназаров), «Эвакуация» (14+, реж. Ф. Шарипов) и многие другие. Большинство фильмов программы зрители региона увидели абсолютно бесплатно.