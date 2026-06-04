В Пугачевском районе представили ключевые достижения в животноводстве района

Фото: Минсельхоз Саратовской области

В населенном пункте Давыдовка состоялось ежегодное собрание специалистов животноводческой сферы Пугачёвского района, которое в этом году стало XXIX по счету.

На открытии встречи Анна Одинокова, возглавляющая районное управление сельского хозяйства, представила ключевые достижения в сфере животноводства, а также подробно проанализировала результаты прошедшего сезона содержания скота. Дмитрий Ерофеев, занимающий пост начальника отдела по развитию мясного и молочного скотоводства, а также племенной работы в областном министерстве сельского хозяйства, акцентировал внимание на значимой роли животноводов в обеспечении продовольственной независимости страны.

Мероприятие собрало вместе как рядовых работников отрасли, так и представителей мясоперерабатывающих предприятий, ветеринарных и фармацевтических служб, а также руководителей местного самоуправления и региональных властей.

Учитывая, что текущий год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов страны, участники и гости слета были встречены представителями национальных общин района, многие из которых задействованы в агропромышленном комплексе. Они подготовили для мероприятия выставку-дегустацию, где любой желающий мог отведать традиционные блюда различных культур.

В рамках слета было отмечено более восьмидесяти тружеников отрасли. Им были вручены почетные грамоты и благодарственные письма различных уровней, включая награды от Министерства сельского хозяйства РФ и областного профильного ведомства, а также ценные подарки. Особо были отмечены ветераны отрасли, чей многолетний опыт и преданность делу служат вдохновляющим примером для молодого поколения. Любовь к родной земле, полная самоотдача в работе на ней вывела Пугачевский район в лидеры сельхозпроизводства региона, обеспечивающие продовольственную безопасность даело за пределами области.

Завершилось собрание яркой концертной программой, представленной творческими коллективами жителей Пугачёвского района.

«Эта традиция берет свое начало более тридцати лет назад. Главная цель мероприятия – повысить престиж сельскохозяйственных профессий и оказать поддержку всем, кто трудится в животноводстве», – поделилась Анна Одинокова.