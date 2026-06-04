9,5 тысяч старшеклассников Саратовской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня 9,5 тысяч старшеклассников региона приступили к сдаче обязательного испытания – Единого государственного экзамена по русскому языку. Для этого по всему региону организовано 73 экзаменационных центра.

Русский язык является одним из ключевых предметов, который должны освоить все одиннадцатиклассники. Экзамен призван оценить степень владения родным языком, включая знание правил грамматики, правописания, пунктуации, а также способность к анализу текстовых материалов.

Испытание продлится три с половиной часа. Оно разделено на две части: первая включает 26 заданий с краткими ответами, а вторая – одно задание, требующее развернутого ответа. Последнее представляет собой написание размышления-рассуждения, основанного на предложенном тексте. Все задания экзамена охватывают основные темы школьного курса русского языка: орфографию, пунктуацию, языковые нормы и работу с текстом, представленные на базовом уровне сложности.

Участники смогут ознакомиться с итогами проверки своих знаний не позднее 22 июня.