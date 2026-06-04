В Саратов приехал «Театральный поезд»

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Саратове остановился «Театральный поезд», значимая культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летнему юбилею Российского Союза театральных деятелей. Этот масштабный проект, осуществляемый при содействии Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив, отправил в путешествие по всей стране два уникальных железнодорожных состава, наполненных артистами и деятелями искусства. Поезд, движущийся по маршруту из Владивостока, и его собрат из Севастополя, посетят более сорока городов, объединив в своем пути около пяти тысяч творческих профессионалов. Оба состава должны встретиться в Москве 30 июня.

В каждом городе пребывания участники проекта демонстрируют свой репертуар, устраивая представления для местной публики.

С 4 по 5 июня Саратов принимает «Театральный поезд». Для города подготовлена насыщенная двухдневная программа, которая развернется на главной культурной арене и в учреждениях города. Гостей ждут спектакли, концерты, выставки и познавательные мастер-классы, а также возможность лично пообщаться с артистами.

Сегодня, 4 июня, в Саратов прибыли следующие коллективы: Ростовский Государственный Театр Кукол имени В.С. Былкова, Ростов-на-Дону академический Молодежный театр, Волгоградский молодежный театр и Таганрогский театр имени А.П. Чехова, представившие публике спектакли «Жеребенок», «Варшавская мелодия», «Вечно живые», «Кот в сапогах», «Человек в футляре» и «Позовите Нину».

Сценические площадки для представлений включают театр кукол «Теремок», Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова, Саратовский ТЮЗ имени Ю.П. Киселева и областной Дом работников искусств.

4 июня в Доме работников искусств Саратовской области состоится открытие «Дома Артиста», пройдет презентация театральных коллективов Саратовской области и приглашенных гостей, а также будет представлена выставка, посвященная 150-летнему юбилею Союза театральных деятелей РФ.

Кроме выступлений, проект «Театральный поезд» включает в себя образовательный компонент: мастер-классы для студентов областного колледжа искусств и Саратовского Театрального института. Так, 4 июня актеры Таганрогского театра имени А.П. Чехова проведут свой мастер-класс.

После Саратова, в дальнейший путь отправятся представители творческих коллективов Саратовской области: ансамбль народных инструментов «Парафраз» Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке, Саратовский театр драмы, музыки и поэзии для детей и юношества «Балаганчикъ» и Вольский драматический театр. Их выступления смогут увидеть жители Самары и Уфы.

В знак уважения к событию, «Театральный поезд» увозит из региона арт-символ, который свяжет Саратовскую область с общероссийским театральным движением, став частью уникальной коллекции, путешествующей по всей стране.