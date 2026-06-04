В 2027 году Саратовская область готовится принять всероссийский турнир по дзюдо

Фото: Минспорта Саратовской области

В 2027 году Саратовская область готовится принять масштабные всероссийские соревнования по дзюдо.

Данное решение стало итогом рабочей встречи, состоявшейся ранее в Федерации дзюдо России. Министр спорта региона Александр Абросимов обсудил актуальные вопросы с исполнительным директором Валентином Хабировым и спортивным директором Кириллом Денисовым.

На повестке дня были подведены итоги проведенного в мае в Саратовской области первенства России и турнира «Битва городов». Представители Федерации высоко оценили уровень организации этих крупных стартов, отметив профессиональный подход к подготовке мероприятий и значительный интерес со стороны общественности.

Также стороны рассмотрели ход выполнения соглашения о сотрудничестве, заключенного между губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным и Федерацией дзюдо России. Были проанализированы достигнутые успехи и очерчены перспективы дальнейшего взаимодействия.

«Мы уже приступили к разработке планов по проведению в 2027 году различных проектов и соревнований на территории Саратовской области под эгидой Федерации дзюдо России. Убежден, что наш регион продолжит оставаться надежным партнером в организации крупнейших всероссийских турниров.

Хочу выразить признательность руководству Федерации дзюдо России за продуктивный диалог, поддержку наших инициатив и совместную работу, направленную на развитие дзюдо. Нас ждет множество значимых задач и увлекательных проектов, к реализации которых мы приступим вместе», — отметил Александр Абросимов.