В 2027 году Саратовская область готовится принять всероссийский турнир по дзюдо

В 2027 году Саратовская область готовится принять масштабные всероссийские соревнования по дзюдо.
Данное решение стало итогом рабочей встречи, состоявшейся ранее в Федерации дзюдо России. Министр спорта региона Александр Абросимов обсудил актуальные вопросы с исполнительным директором Валентином Хабировым и спортивным директором Кириллом Денисовым.
На повестке дня были подведены итоги проведенного в мае в Саратовской области первенства России и турнира «Битва городов». Представители Федерации высоко оценили уровень организации этих крупных стартов, отметив профессиональный подход к подготовке мероприятий и значительный интерес со стороны общественности.
Также стороны рассмотрели ход выполнения соглашения о сотрудничестве, заключенного между губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным и Федерацией дзюдо России. Были проанализированы достигнутые успехи и очерчены перспективы дальнейшего взаимодействия.
«Мы уже приступили к разработке планов по проведению в 2027 году различных проектов и соревнований на территории Саратовской области под эгидой Федерации дзюдо России. Убежден, что наш регион продолжит оставаться надежным партнером в организации крупнейших всероссийских турниров.
Хочу выразить признательность руководству Федерации дзюдо России за продуктивный диалог, поддержку наших инициатив и совместную работу, направленную на развитие дзюдо. Нас ждет множество значимых задач и увлекательных проектов, к реализации которых мы приступим вместе», — отметил Александр Абросимов.