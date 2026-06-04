В артиллерийском училище Саратова к августу будет сдан спорткомплекс - Володин

Фото: ТК Володин Саратов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки ознакомился с ходом реконструкции спортивных объектов в Саратовском высшем артиллерийском командном училище. Строительство современного спортивного комплекса, реализуемое в рамках благотворительной инициативы при поддержке Володина, завершится в августе.

В настоящее время ведется активная работа по ряду направлений: осуществляется реконструкция помещения бассейна, включая работы в самой чаше, монтируется инженерное оборудование, проводятся ремонтные работы входной группы и фасада здания. Кроме того, идет реконструкция открытого стадиона, приспособленного для использования в любую погоду, а также ведется подготовка к установке трибун и ограждений.

Ранее уже были успешно завершены работы по восстановлению физкультурно-оздоровительного комплекса закрытого типа. Это включало в себя обустройство двух просторных спортивных залов, а также специализированных залов для занятий борьбой и силовыми тренировками.

Следует напомнить, что инициатива оказания поддержки артиллерийскому училищу была инициирована лично Вячеславом Володиным. В рамках этой поддержки уже были выполнены следующие работы: заасфальтированы площадки, предназначенные для занятий спортом, а также произведена установка современных уличных тренажеров и другого необходимого спортивного инвентаря.