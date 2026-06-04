Мария Усова прокомментировала итоги предварительного голосования «ЕР» в регионе

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Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России», гендиректор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова поделилась своим комментариях о результатах предварительного голосования «Единой России» в регионе.

По ее словам, итоги свидетельствуют о высоком интересе граждан к активному участию в процессе выбора будущих депутатов.

Качество организации мероприятия позволило привлечь к участию 204 тысячи саратовцев, напомнила Усова. В масштабах всей страны свои предпочтения отдали более 10 миллионов избирателей. Глава «Единой России» Дмитрий Медведев расценил предварительное голосование как одну из наиболее действенных предвыборных методик, демонстрирующую политическую зрелость партии и ее стремление действовать в интересах широких слоев населения.

В Саратовской области уже определены лидеры предварительного отбора претендентов на депутатские мандаты для грядущих выборов в Государственную Думу, Саратовскую городскую Думу, в Собрание депутатов Балашовского муниципального района, а также на дополнительные выборы в Балакове и Вольске. Окончательное утверждение списков кандидатов намечено на июнь. Помимо этого, в скором времени «Единая Россия» представит свою долгосрочную политическую программу.