В Ленинском районе Саратова полиция задержала наркозакладчика из Энгельса

В Ленинском районе Саратова сотрудники патрульно-постовой службы задержали 36-летнего жителя Энгельса, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При задержании мужчина выбросил сверток, в котором оказалось 1,41 грамма мефедрона. В ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение тайниковых закладок, откуда изъяли три свертка с наркотическим средством, содержащим героин, суммарной массой 0,51 грамма.

На улице Деловой по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое жителей Саратова — 40 и 43 лет. При задержании младший из них попытался выбросить сверток с неизвестным веществом. Исследование показало, что содержимое — наркотическая смесь на основе героина. Задержанный пояснил, что приобрёл наркотик для личного употребления. Помимо этого, при патрулировании на улице Международной сотрудники ППС остановили 25-летнего жителя областного центра, в сумке которого обнаружили сверток с наркотической смесью на основе MDMB массой 0,65 грамма.

В общей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли 130,29 грамма марихуаны, 10 кустов конопли, а также героин массой 0,24 грамма. По всем выявленным эпизодам возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.