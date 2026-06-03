Саратовские механизаторы могут получить миллион рублей на всероссийском конкурсе

В Саратовской области продолжается проведение региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Победители региональных отборов примут участие в федеральных этапах и поборются за денежные призы. 19 июня в регионе пройдёт этап в номинации «Механизатор». Заявки принимаются в электронном виде на портале «Работа в России» (https://konkurs.trudvsem.ru/) до 10 июня 2026 года. К участию приглашаются специалисты в области механизации сельского хозяйства со стажем работы не менее 3 лет.

Региональный этап в номинации «Механизатор» состоится на площадке Сельскохозяйственного техникума имени К.А. Тимирязева в Татищевском районе. Призёры региональных этапов представят свои регионы на федеральных состязаниях. Победители всероссийского финала получат: 1 миллион рублей за 1 место, 500 тысяч рублей за 2 место и 300 тысяч рублей за 3 место.

Конкурс является одним из ключевых мероприятий национального проекта президента России Владимира Путина «Кадры».