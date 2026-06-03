Свадебную церемонию можно провести в Парке покорителей космоса

Управление по делам ЗАГС Саратовской области предлагает провести свадебную церемонию в Парке покорителей космоса — на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина. Парк ждёт не только молодожёнов, но и юбиляров, готовых вновь сказать друг другу главные слова.

Для молодых пар это старт новой жизни под звёздами. Для тех, кто уже прожил вместе годы, — ещё один повод вернуться туда, где когда-то началась их история. Ближайшие свободные даты: 8 июля, 18 июля, 1 августа, 15 августа, 22 августа, 29 августа, 10 сентября, 12 сентября, 26 сентября, 5 октября.

Обращаться можно в любой отдел ЗАГС области или по телефону (8453) 56-52-52. Управление по делам ЗАГС приглашает всех желающих создать или обновить семейный союз в уникальном космическом месте.