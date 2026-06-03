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НовостиОбщество3 июня 2026 20:20

Учеников саратовского лицея наградили за успехи в учёбе и спорте

Торжественная церемония прошла в Парке покорителей космоса
Источник:kp.ru

В Парке покорителей космоса имени Гагарина прошла торжественная церемония награждения учеников саратовского лицея гуманитарных наук.

Похвальные листы и грамоты получили победители и призёры регионального и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также ребята, внёсшие вклад в молодёжную политику региона.

Заслуженное признание получили актёры театральной студии «Версия», занявшей третье место в региональном конкурсе школьных театров «Премьера». Грамотами отметили спортсменов лицея за развитие спортивной жизни учреждения.