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НовостиОбщество3 июня 2026 20:19

В Парке покорителей космоса отметят день рождения Пушкина

«Космос в стихах»: в Парке Гагарина расскажут о Пушкине
Источник:kp.ru

6 июня в 13:00 в Парке покорителей космоса имени Гагарина отметят день рождения Александра Пушкина. Для детей проведут лекцию «Космос в стихах» — о том, какие пушкинские строки знали наизусть первые космонавты. Ребята также смогут проверить знания в викторине по сказкам, вспомнив персонажей, предметы и цитаты.

Все желающие смогут создать портрет поэта в технике аппликации на мастер-классе. Самых активных ждут «Гагаринские игры» с котом учёным на ловкость, смекалку и умение работать в команде — качества, необходимые каждому космонавту.

Мероприятие сочетает литературу и космос, объединяя двух великих «покорителей» — Пушкина и Гагарина.