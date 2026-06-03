Малые компании могут получить грант до 30 млн рублей от Фонда инноваций

Фонд содействия инновациям запустил конкурсы для малых компаний по программе «Развитие». Предприятия могут побороться за грант в размере до 30 миллионов рублей. Конкурс «Развитие-Пром» поддержит разработку инновационной продукции с применением современных технологий. «Развитие-Био» — проекты в приоритетных направлениях биоэкономики. Обязательное условие: софинансирование со стороны компании должно составлять не менее 30%. Срок выполнения работ — 12 или 18 месяцев.

Заявки принимаются до 13 июля 2026 года. Подать их можно онлайн через портал https://online.fasie.ru. Подробная информация размещена на сайте https://fsimp.ru. Вопросы также можно задать в региональном представительстве Фонда в Саратове по телефону (8452) 75-64-03 или прийти по адресу: улица Краевая, 85.

Конкурсы нацелены на поддержку малых предприятий, стремящихся к развитию. Участие в них — хороший шанс получить финансирование на перспективные проекты. Напомним, поддержка предпринимательских инициатив соответствует целям национального проекта президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика». Саратовские компании активно приглашают к участию.