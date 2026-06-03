В Саратовской области выбрали 25 детских площадок для благоустройства

В Саратовской области на Всероссийское онлайн-голосование вынесено благоустройство 25 детских площадок в 15 муниципалитетах. До окончания голосования остается 9 дней. Сотни тысяч саратовцев уже выбрали территории, которые, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уделяет особое внимание созданию пространств для детей и молодежи.

Речь идет как о создании новых мест для детворы на пустырях и вблизи жилых домов, так и о модернизации существующих комплексов в парках и на площадях. Игровое оборудование становится более красивым, безопасным и ориентированным на развитие детей.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин призвал жителей принять участие в голосовании на платформе http://zagorodsreda.gosuslugi.ru. Для этого нужна учетная запись на портале «Госуслуги» и несколько минут свободного времени. «Внесите свой вклад в преображение наших городов и поселков», — заявил министр.