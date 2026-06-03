Педагог из Балашова написала книгу об истории местного театра

В Балашовском драматическом театре состоялась презентация книги «Театр как манифест души. Очерк по истории Балашовского драматического театра в лицах». Её автор — Вера Фёдоровна Ильина, почётный работник образования, ветеран педагогического труда, член Союза писателей России, лауреат литературной премии имени Палькина.

Книга стала результатом двух лет кропотливого труда. Автор не просто изучала архивы, но и погрузилась в жизнь театра. Замысел написать короткий очерк перерос в полноценный литературный труд — памятник театральному искусству Балашова.

Вера Ильина известна и другими работами, в том числе альбомом «Портрет в тёплых словах».